Командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв розповів, як українські сили реагують на прибуття «вагнерівців» у Білорусь.



«Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК «Вагнер». Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил. Зокрема, на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил», – заявив він у своєму відеозверненні.



Наєв зауважив, що українські військові додатково підсилять ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які «будуть несподіванками для ворога».

Державна прикордонна служба України 15 липня підтвердила інформацію про перекидання бойовиків «Вагнера» на територію Білорусі.

Посадовці Литви та Польщі повідомили, що стежать за розвитком ситуації з прибуттям до Білорусі після прибуття туди російських найманців.

Перед цим, 14 липня, у Міноборони Білорусі заявили, що бійці ПВК «Вагнер» вже почали навчати білоруських військових у таборі під Осиповичами.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.