Угруповання «Вагнера» розпускає завербованих вʼязнів – «Важные истории»

Угруповання «ПВК Вагнера», імовірно, відпустило всіх увʼязнених, завербованих у російських вʼязницях. Про це йдеться у розслідуванні видання «Важные истории». Як стверджує видання, зараз колишні вʼязні перебувають у готелях Краснодарського краю та чекають на оформлення документів про помилування. Після цього вони матимуть змогу поїхати додому.

«Важные истории» з посиланням на закриті чати представників угруповання стверджують, що «Проєкт К» – так називалася програма вербування до лав «вагнерівців» засуджених із колоній – закритий. Ті увʼязнені, хто підписав контракт із угрупованням, за словами їхніх родичів, розселені в готелях Анапи. За бажання вони зможуть продовжити контракт із «вагнерівцями», щоб поїхати до Білорусі чи Африки.

Раніше телеграм-канал Astra писав, що найманці зайняли більшість готелів у Краснодарі. Місцеві жителі скаржилися на пияцтво та хуліганство з їхнього боку.

19 липня стало відомо, що бойовики «Вагнера» дислокуються в Білорусі та здійснюють там інструктаж білоруських військових. Якщо повідомлення про те, що угруповання відпустило колишніх вʼязнів, відповідають реальності, це означає, що в його складі залишилися лише досвідчені найманці, які співпрацювали з угрупованням ще до початку війни в Україні, а також підписали контракти після її початку.

Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну засновник збройного формування Євген Пригожин із дозволу російської влади розпочав вербування увʼязнених у колоніях для участі у війні. За оцінками самого Пригожина, лише в боях під Бахмутом загинули близько 10 тисяч колишніх вʼязнів. Ті, хто протягом пів року на фронті не був убитий, одержують помилування.

Після загострення конфлікту між Пригожиним та керівництвом Міністерства оборони Росії на початку 2023 року вербування увʼязнених до «ПВК Вагнера» припинилося.