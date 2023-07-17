В угрупованні «ПВК Вагнера» повідомили про закриття головної бази в Росії

У Краснодарському краї Росії закривається основна база угруповання «ПВК Вагнера», яка розташована на військовому полігоні Молькіно поблизу міста Гарячий Ключ. Про це повідомив телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», де опубліковано ролик зняття прапорів Росії та угруповання на базі.

«База у Молькіно припиняє своє існування. «ПВК Вагнера» відбуває в нові місця дислокації», — каже на відео особа у військовій формі.

Після заколоту 23–24 червня у Кремлі оголосили, що засновник угруповання Євген Пригожин «піде» до Білорусі. Бойовикам запропонували повернутися додому, підписати контракт із Міноборони РФ або піти з Пригожиним.

14 липня оборонне відомство Білорусі оголосило, що російські найманці прибули до країни. Відомство опублікувало матеріал телекомпанії «ВоенТВ», в якому йшлося про «навчальні місця» в Могилівській області, де «вагнерівці» працюють як інструктори.

На початку липня моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла, що в Білорусі можуть перебувати близько 200 найманців. 15 липня в каналі групи зʼявилася інформація, що до Білорусі прибула велика колона з 60 легкових та вантажних автомобілів. Того ж дня Міноборони Білорусі повідомляло, що розробило «дорожню карту» співпраці з угрупованням для підготовки білоруських військових.