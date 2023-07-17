ISW: випадки непокори можуть бути причиною звільнень та арештів командирів у армії РФ

Міністерство оборони Росії почало звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з’єднань російської армії та, схоже, прискорює ці зусилля. А причиною можуть бути випадки непокори командувачів перед найвищим армійським керівництвом. Таке припущення робить американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому огляді.

Повідомляється, що вже відомо про звільнення командувача 58-ї армії Івана Попова, командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Володимира Селіверстова, командира 7-ї дивізії Повітряно-десантних військ Олександра Корнєва, а також арешту командувача 90-ї танкової дивізії Раміля Ібатулліна. Також були повідомлення про плани звільнити командира 31-ї бригади десантників Сергія Карасьова та заарештувати командувача десантників Михайла Теплинського.

ISW зауважує, що з’єднання та частини ведуть оборонні та наступальні дії на ключових ділянках фронту в Україні.

«Повідомлення про звільнення та арешти командирів, які керують бойовими частинами та формуваннями, схоже, пов’язані з випадками непокори… Здається, непокора серед командирів поширюється і на деяких їхніх солдатів», – йдеться в огляді.

Американські аналітики кажуть: «Хронічне ігнорування Кремлем російського командування, ймовірно, заважає Шойгу та Герасимову в їхніх спробах придушити непокору та встановити повний контроль над російською армією в Україні. Путін послідовно обходив або ігнорував встановлену систему командування в надії забезпечити швидкий успіх на полі бою протягом усієї війни, принижуючи авторитет Шойгу та Герасимова – особливо коли військові невдачі на передовій також підірвали їхню репутацію».

За оцінкою ISW, «Путін культивував середовище, в якому військовослужбовці, офіційні особи та навіть російські військові кореспонденти обходили Шойгу та Герасимова, щоб представити Путіну своє розуміння поточного стану війни та рекомендації щодо того, що робити».

«Шойгу та Герасимов, ймовірно, очікували, що Путін відновить свою повну владу над процесами ухвалення рішень російськими військовими, враховуючи їхню лояльність до нього після збройного заколоту ПВК «Вагнер» 24 червня. Однак Путін цього явно не зробив. Натомість він дотримувався своєї звичайної моделі, намагаючись відвернути негативну реакцію від себе та ротації командирів замість того, щоб їх звільнити. Посилення непідпорядкування та широке обурення у відповідь на триваючу чистку офіцерів можуть змусити Кремль переглянути свою часткову підтримку Шойгу та Герасимова після заколоту «Вагнера», – йдеться в огляді.

Експерти зазначають: посилення динаміки непокори серед деяких російських командирів в Україні може спонукати решту командирів до більш відвертого протистояння російському військовому керівництву.

«Очевидна криза в російському командуванні та відповідні моральні наслідки, які вона може спричинити, ймовірно, погіршать російські можливості проводити тактичні наступальні операції, які мають вирішальне значення для російської гнучкої оборони на півдні України», – припускають в ISW.

Напередодні газета Wall Street Journal повідомила, що Кремль намагається позбутися офіцерів, підозрюваних у нелояльності. За словами співрозмовників газети, «зачистка» серед найвищого керівництва армії є ширшою, ніж відомо громадськості. За словами людей, які знайомі зі справою, «щонайменше 13 старших офіцерів були затримані для допиту, деякі пізніше звільнені, а близько 15 відсторонені від служби або звільнені».