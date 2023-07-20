Міноборони Білорусі повідомило про спільні навчання з ПВК «Вагнер»

Військовослужбовці білоруської армії проведуть навчання із найманцями російської ПВК «Вагнер» на полігоні «Брестський» поблизу польського кордону, повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

«Протягом тижня підрозділи сил спеціальних операцій спільно із представниками компанії відпрацюють навчально-бойові завдання», – йдеться у повідомленні пресслужби білоруського відомства.

Напередодні у Telegram-каналах, пов’язаних із ПВК «Вагнер», з’явилося відео виступу керівників приватної військової компанії Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна перед найманцями. У ньому вони, зокрема, пообіцяли зробити з білоруських збройних сил «другу армію світу» і виступити на боці Олександра Лукашенка у разі будь-яких збройних конфліктах.

За даними моніторингового проєкту «Беларускі Гаюн», зараз у Білорусі перебувають понад дві тисячі найманців ПВК «Вагнер». Міноборони Білорусі повідомляло, що найманці «Вагнера», які прибули до країни, навчатимуть білоруських військовослужбовців.

23-24 червня найманці ПВК «Вагнер» під керівництвом Євгена Пригожина здійснили озброєний марш на Ростов-на-Дону та Москву з вимогою відставки військового керівництва. Російська влада охарактеризувала ці дії як заколот. Рух колон зупинився після переговорів з участю білоруського авторитарного керівника Олександра Лукашенка. Було оголошено, що за участь у заколоті нікого не каратимуть, а ПВК «Вагнер» перебазується до Білорусі.

Країни НАТО висловили стурбованість через переміщення найманців ПВК «Вагнер» до Білорусі. Раніше цього місяця Польща повідомила, що зміцнює кордон із Білоруссю, щоб протистояти потенційним загрозам.