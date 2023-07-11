Президент Литви закликав НАТО подбати про безпеку територій поблизу Білорусі, яку він назвав «однією з губерній Росії»

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Білорусь є додатковим викликом для безпеки, а тому країни НАТО мають звернути окрему увагу на убезпечення регіону. Як передає видання Delfi, Науседа назвав Білорусь «однією з губерній Росії» і нагадав про роль цієї країни у вторгненні Росії в Україну.

«Білорусь більше не є незалежною країною, фактично це одна з губерній Росії», – сказав він.

Науседа також зазначив: «Ситуація в нашому регіоні, на жаль, небезпечна. Ви бачите, що відбувається навколо нас, і ми бачимо, що Російська Федерація «проковтнула» Білорусь. І ми бачимо, що Білорусь стає додатковою ниткою, додатковим фактором у питанні регіональної безпеки. Тому ми просимо НАТО, нашого найсильнішого союзника США, послідовно приділяти увагу безпеці нашого регіону», – сказав президент Литви.

За його словами, план розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі «перебуває у стадії реалізації».

Раніше Науседа в інтерв’ю The Times заявив, що НАТО має розмістити постійні військові бази біля російських кордонів.

«Коли Росія робить активні кроки щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, ми повинні вже нарешті оголосити, що основний акт Росія-НАТО мертвий», – сказав Науседа.

У жовтні минулого року авторитарний правитель Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про розгортання спільного угруповання військ на території Білорусі. Білоруське військове відомство повідомляло, що чисельність російських військових у складі угруповання становитиме близько дев’яти тисяч осіб.

16 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що першу партію тактичного ядерного озброєння доставлено до Білорусі. При цьому 9 червня на зустрічі з Олександром Лукашенком він казав, що розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі розпочнеться у липні. За словами Путіна, підготовка споруд для зберігання тактичної ядерної зброї в Білорусі закінчується 7-8 липня, і одразу після цього російська сторона розпочне перевезення до країни тактичного ядерного озброєння.