Пригожин зареєстрував компанію з управління нерухомістю в Білорусі – ЗМІ

Могильовський облвиконком у Білорусі зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю «Конкорд Менеджмент і Консалтинг» під керівництвом Євгена Пригожина – про це повідомило білоруське видання Reform.by.

Відповідну інформацію журналісти знайшли в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців Міністерства юстиції Білорусі.

Основним видом діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд менеджмент і консалтинг» зі статутним фондом 200 білоруських рублів є «Управління нерухомістю».

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Адреса реєстрації підприємства: село Цель, вулиця Ошточна, будинок 2а. Саме в селі Цель розташований польовий табір, куди з Росії прибули найманці приватної військової компанії «Вагнер».

100% власником білоруської компанії є російська «Конкорд Менеджмент і Консалтинг», генеральним директором якої, згідно з документами, є Євген Пригожин. У Росії компанія існує з 2003 року, офіційно там працює 31 людина.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин здійснив спробу заколоту в Росії 24 червня. Після його провалу стало відомо, що він і його найманці переберуться до Білорусі.

14 липня у Міноборони Білорусі офіційно заявили, що бійці ПВК «Вагнер» вже почали навчати білоруських військових у таборі під Осиповичами Могилівської області.