Держсекретар США порадив Пригожину турбуватися про безпеку

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що засновник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин має турбуватися про свою безпеку, нагадавши історію загадкових смертей противників Кремля.

«Якби я був паном Пригожиним, я б залишався дуже стурбованим. НАТО проводить політику відкритих дверей – у Росії політика відкритих вікон. І він має бути дуже зосереджений на цьому», – сказав Блінкен на безпековому форумі в Аспені, інформує CNN.

Блінкен додав, що важко уявити, наскільки президент Росії Володимир Путін був ослаблений червневим заколотом Пригожина, але повторив, що у владі Путіна є «тріщини».

Щодо українського контрнаступу Блінкен сказав, що ще відносно ранній період для далекосяжних висновків, і «у них (українців – ред.) є те, що їм потрібно, щоб бути дуже успішними».

Ватажок угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин після організованого ним 23-24 червня заколоту значно скоротив свою публічну активність.

Цього тижня в телеграм-каналах з’явилося відео, зняте у вечірній час на відкритому майданчику. На ньому зображений чоловік, голос якого схожий на голос засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Він привітав бійців «з прибуттям на білоруську землю».



«Те, що зараз відбувається на фронті, – це ганьба, в якій нам не потрібно брати участь. Треба дочекатися моменту, коли ми зможемо повністю проявити себе за повною програмою. Вирішено, що ми залишимося в Білорусі на деякий час», – сказав цей чоловік.

Державна прикордонна служба України 15 липня підтвердила інформацію про перекидання бойовиків «Вагнера» на територію Білорусі.

14 липня у Міноборони Білорусі офіційно заявили, що бійці ПВК «Вагнер» вже почали навчати білоруських військових у таборі під Осиповичами Могилівської області.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали тисячі цивільних жителів.