Росгвардія отримала право на важку техніку – рішення Держдуми

Російська Державна дума 19 липня відразу в першому та в остаточному читанні ухвалила закон, який дає Росгвардії право мати на озброєнні важку військову техніку. Як повідомляє сайт парламенту, «таку техніку росгвардійці зможуть застосовувати для захисту громадян, посадових осіб та військовослужбовців, гарантування безпеки при масових заворушеннях та в надзвичайних ситуаціях, а також для припинення діяльності незаконних збройних формувань».

Про те, що Росгвардія отримає важку техніку, говорив її директор Віктор Золотов невдовзі після спроби заколоту, організованого угрупованням «ПВК Вагнера».

Законопроєкт вносить поправки до закону «Про війська національної гвардії». Термін «зброя» буде замінено на термін «озброєння», а поняття «бойова техніка» буде замінено на «військова техніка», під яким розуміються «різні технічні засоби оснащення військ для бойової та повсякденної діяльності».

Як стверджують автори документа, закон «істотно розширить можливості військ національної гвардії». При цьому вони ж стверджують, що закон лише приведе чинні норми закону «у відповідність до реальності», оскільки на озброєнні Росгвардії вже зараз є транспортні літаки, бойові вертольоти і бронетранспортери. Золотов після заколоту Євгена Пригожина говорив і про те, що Росгвардія отримає танки та артилерію. Нова редакція закону дозволяє це зробити, але безпосередньо танки або будь-яка інша техніка в ній не згадуються.

Документ було внесено до Держдуми 17 липня. Тоді ж стало відомо, що президент Росії Володимир Путін перевів спецпідрозділи «Гром» зі складу МВС до структури Росгвардії.

Росгвардія була організована на базі колишніх внутрішніх військ МВС Росії. Завданням організації влади називають «забезпечення державної та громадської безпеки». Підрозділи Росгвардії, зокрема, беруть участь у війні в Україні.