До 20 тисяч завербованих «Вагнером» в’язнів РФ загинули «за кілька місяців» – розвідка Британії

Найближчими днями приватна військова компанія «Вагнер» має звільнити останніх із завербованих російських ув’язнених, заявила розвідка Великої Британії 21 липня.

За заявою розвідки, «Проєкт К» з вербування ув’язнених у російських тюрмах сягнув піку на початку 2023 року, він залучив щонайменше 40 тисяч чоловіків до служби на боці Росії.

«Значна частина нині помилуваних в’язнів, ймовірно, погодяться на пропозицію продовжити служити у «Вагнері» за професійними контрактами. Тим часом російське Міноборони перебрало під свій контроль вербування в тюрмах», – припускає відомство.

Воно вказує на те, що завербовані в’язні дозволили Росії зайняти більшу частину Бахмута, що є для неї «однією з небагатьох претензій на успіх останнім часом».

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Також проєкт, за твердженням розвідки, «позначає один із найбільш кривавих епізодів у сучасній військовій історії: до 20 тисяч завербованих в’язнів були вбиті протягом кількох місяців».

При цьому відомство вважає, що вербування в’язнів дозволило «Вагнеру» накопичити достатньо сил, або здійснити спробу збройного заколоту в Росії в червні.

Днями видання «Важные истории» припустило, що угруповання «ПВК Вагнера», імовірно, відпустило всіх ув’язнених, завербованих у російських в’язницях.

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Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну засновник збройного формування Євген Пригожин із дозволу російської влади розпочав вербування увʼязнених у колоніях для участі у війні. За оцінками самого Пригожина, лише в боях під Бахмутом загинули близько 10 тисяч колишніх вʼязнів. Ті, хто протягом пів року на фронті не був убитий, одержують помилування.

Після загострення конфлікту між Пригожиним та керівництвом Міністерства оборони Росії на початку 2023 року вербування увʼязнених до «ПВК Вагнера» припинилося.