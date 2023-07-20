У Пентагоні побачили ознаки «реінтеграції» угруповання «ПВК Вагнера» у війська РФ

В оборонному відомстві США вважають, що бойовики угруповання «ПВК Вагнера» реінтегруються в російську армію, повідомляє CNN.

«З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, бачимо повідомлення про те, що сили «ПВК Вагнера» продовжують рухатися в цей регіон і, я думаю, продовжують там консолідуватися... Ми, безумовно, бачили, як сили «Вагнера» були свого роду реінтегровані в російську армію», – заявила 20 липня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінґх.

Коментарі речниці пролунали менш як за місяць після короткочасного заколоту, організованого ватажком угруповання «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним. У чому саме полягає «реінтеграція», чи маються на увазі ті колишні «вагнерівці», які підписали контракти з Міноборони РФ, Сабріна Сінґх не уточнила.

19 липня в наближених до угруповання «Вагнера» телеграм-каналах з’явилося відео, зняте у вечірній час на відкритому майданчику. На ньому зображений чоловік, голос якого схожий на голос засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Він привітав бійців «з прибуттям на білоруську землю».



«Те, що зараз відбувається на фронті, – це ганьба, в якій нам не потрібно брати участь. Треба дочекатися моменту, коли ми зможемо повністю проявити себе за повною програмою. Вирішено, що ми залишимося в Білорусі на деякий час», – сказав цей чоловік.

На початку липня фактичний правитель Білорусі Олександр Лукашенко запросив найманців «Вагнера» до Білорусі для допомоги у навчанні військових його країни.

Минулого тижня речник Пентагону Пет Райдер заявив, що оборонне відомство США не бачить, щоб сили «Вагнера» «брали участь у будь-якому значному обсязі для підтримки бойових дій в Україні».