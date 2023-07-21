Путін досі не має рішення, як бути з Пригожиним – директор ЦРУ

Президент Росії Володимир Путін через місяць після заколоту ПВК «Вагнер» досі не вирішив, як вчинити із засновником компанії Євгеном Пригожиним. Про це на безпековому форумі в Інституті Аспена розповів директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, ПВК «Вагнер» має важливе значення для Кремля, у тому числі через присутність російських найманців в Африці та на Близькому Сході.

Директор ЦРУ вважає, що Путін, будучи мстивим, зараз намагається «відокремити» Пригожина від ПВК, а потім планує з ним поквитатися.

Бернс також зазначив, що Сполучені Штати знали про заколот ПВК «Вагнер» заздалегідь. Рішення Пригожина розпочати бунт було очікуване на тлі його критики міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Заколот ПВК «Вагнер» розпочався 23 червня і наступного дня припинився. За домовленістю з російською владою та Олександром Лукашенком найманцям дозволили вирушити на білоруську територію. Мінськ повідомив, що зараз вагнерівці перебувають у Могильовській області та тренують білоруських військовослужбовців.

Голова Росгвардії Віктор Золотов після бунту ПВК «Вагнер» звинуватив у причетності до організації заколоту західні спецслужби. При цьому, за словами Золотова, російська влада теж знала про плани Пригожина. Вашингтон заявляв, що не має ніякого стосунку до організації заколоту.