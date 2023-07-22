Заколот Пригожина послабив табу на пряму критику Путіна – розвідка Британії про арешт Гіркіна

Затриманий в Росії Ігор Гіркін послідовно критикував російське Міністерство оборони, але «останніми днями» його коментарі були спрямовані напряму на президента РФ Володимира Путіна. Про це заявила розвідка Великої Британії, коментуючи його арешт.

«Цей крок, скоріш за все, розлютить інших членів спільноти військових блогерів – та деяких військових – які здебільшого вважають Гіркіна проникливим військовим аналітиком і патріотом», – йдеться в повідомленні.

Розвідка вказує на те, що Гіркін грав важливу роль на початку російської агресії на Донбасі в 2014 році. При цьому відомство припускає, що його риторика посилилася після спроби збройного заколоту засновника «Вагнера» Євгена Пригожина.

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«Хоча Гіркін не є союзником групи «Вагнера», він, ймовірно, був лише більш готовий розширити межі публічної критики в контексті невдалого заколоту керівника «Вагнера» Євгена Пригожина в червні 2023 року. Табу на неприховану критику путінського режиму значно послабилося», – висновує розвідка.

Ігоря Гіркіна (Стрєлков) 21 липня заарештували за звинуваченням у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Колишній полковник ФСБ Ігор Гіркін став відомим навесні 2014 року. Очолюваний ним загін захопив міста Слов’янськ та Краматорськ у Донецькій області України, що стало фактичним початком бойових дій на Донбасі. Київ розпочав воєнну операцію з використанням регулярної армії, Москва використовувала так званих бойовиків російських гібридних сил під час окупації частини Донбасу, скеровуючи в регіон спецназівців, а також підрозділи регулярних військ Росії.

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У 2022 році суд у Нідерландах визнав Гіркіна і ще двох людей винними в збитті пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній російською установкою «Бук» в небі над Донеччиною в липні 2014 року. Він засуджений до довічного ув’язнення.

У жовтні 2022 року Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оголосило про нагороду у 100 тисяч доларів за взяття Гіркіна в полон. У Києві проти нього порушені справи за статтями про тероризм, убивства, тортури та порушення державного суверенітету країни.