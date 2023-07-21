У Росії затримали ексватажка угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) – ЗМІ

Російські ЗМІ у п’ятницю пишуть, що ексватажка угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали.

Про затримання повідомила російська агенція РБК, а також дружина Гіркіна Мирослава Регінська у його Telegram-каналі. Зокрема, за словами дружини, співробітники Слідчого комітету РФ за її відсутності прибули до помешкання Гіркіних і нібито вивезли Стрєлкова у «невідомому напрямку». На зв’язок він не виходить, каже дружина.

«Від друзів мені вдалося з’ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)», – повідомил вона у мережі.

Коментарів офіційних російських органів щодо затримання Гіркіна наразі немає.

За неофіційними повідомленнями у російських ЗМІ, затримали Гіркіна буцімто за заявою колишнього вагнерівця.

Колишній ватажок бойовиків угруповання «ДНР» Ігор Гіркін у мережі неодноразово критикував прямо президента РФ Володимира Путіна за провали так званої «спеціальної операції» в Україні, а також висловлював незадоволення діями на фронті російського військового керівництва.

Колишній офіцер ФСБ Гіркін став відомим навесні 2014 року. Очолюваний ним загін, який прибув із Росії, захопив міста Словʼянськ та Краматорськ у Донецькій області України, що стало фактичним початком бойових дій. Київ розпочав воєнну операцію з використанням регулярної армії, Москва підтримала бойовиків, у тому числі зброєю та особовим складом.

У 2014 році Гіркін залишив Донбас після конфлікту з керівництвом бойовиків та Москвою, а також катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній в небі над Донецькою областю (у справі він засуджений до довічного ув’язнення – ред.).

У жовтні 2022 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголосило про нагороду у 100 тисяч доларів за взяття Гіркіна в полон. У Києві проти нього порушені справи за статтями про тероризм, убивства, тортури та порушення державного суверенітету країни.