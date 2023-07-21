Під судом, який арештував Гіркіна, затримали ексватажка угруповання «ДНР» Губарєва

Колишнього очільника угруповання «ДНР» Павла Губарєва, який у 2014 році називав себе «народним губернатором» Донецької області, затримали 21 липня біля будівлі Мещанського районного суду Москви. Це невдовзі після того, як суд відправив під арешт іншого колишнього ватажка угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна, більше відомого за псевдо «Стрєлков». Про це повідомляє проєкт «Обережно, новини» та інші телеграм-канали.

Губарєва затримали, коли він давав коментар засобам інформації у справі Стрєлкова. До Губарєва підійшли кілька поліцейських у формі, які забрали його, випливає з відео очевидців. Люди, які зібралися біля суду, зустріли дії поліції криками «Ганьба!»

Перед цим Губарєв вийшов із одиночним пікетом до будівлі суду, вимагаючи звільнити Гіркіна. Губарєв та люди, які зібралися біля будівлі суду, скандували «Свободу!»

Павло Губарєв у 2014 році відповідав за вербування до лав бойовиків угруповання «ДНР».

Ігоря Гіркіна 21 липня заарештували за звинуваченням у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті. Йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.