Затримання Гіркіна (Стрєлкова) у РФ: слідство просить арешту на 2 місяці

Російська служба Радіо Свобода повідомляє, що Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), ексватажка угруповання «ДНР», якого затримали у Москві, звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті (ст. 280 КК РФ). Засідання про обрання запобіжного заходу триває у Мещанському суді Москви.

Слідство попросило заарештувати Ігоря Стрелкова (Гіркіна) на два місяці.

Адвокат Гіркіна Олександр Молохов у коментарі телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») раніше також вказав як імовірну 280-ту статтю КК РФ, або 282-ту (про ворожнечу і приниження людської гідності).

Слідчі органи мають 48 годин для того, щоб ухвалити якісь рішення, додав Молохов. «Або сьогодні, або завтра – крайній термін – 48 годин, починаючи з сьогоднішнього ранку», – сказав він.

Раніше сьогодні стало відомо, що ексватажка угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали у Москві. Дружина Гіркіна Мирослава Регінська у його Telegram-каналі написала, що співробітники Слідчого комітету РФ за її відсутності прибули до помешкання Гіркіних і вивезли Стрєлкова у «невідомому напрямку». Повідомлялося, що буцімто затримали Гіркіна за заявою колишнього «вагнерівця».

Колишній ватажок бойовиків угруповання «ДНР» Ігор Гіркін у мережі неодноразово критикував прямо президента РФ Володимира Путіна за провали так званої «спеціальної операції» в Україні, а також висловлював незадоволення діями на фронті російського військового керівництва.