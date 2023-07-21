Гіркіна (Стрєлкова) відправили у СІЗО на два місяці

Мещанський суд Москви 21 липня відправив у СІЗО на два місяці Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), ексватажка угруповання «ДНР», повідомляє російська служба Радіо Свобода. Таким чином суд задовольнив відповідне клопотання слідства. Стрєлков залишатиметься під вартою до 18 вересня.

Гіркіна звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті(ст. 280 КК РФ).

Раніше сьогодні стало відомо, що ексватажка угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали у Москві. Дружина Гіркіна Мирослава Регінська у його Telegram-каналі написала, що співробітники Слідчого комітету РФ за її відсутності прибули до помешкання Гіркіних і вивезли Стрєлкова у «невідомому напрямку». Повідомлялося, що буцімто затримали Гіркіна за заявою колишнього «вагнерівця».

Гіркін у мережі неодноразово критикував прямо президента РФ Володимира Путіна за провали так званої «спеціальної операції» в Україні, а також висловлював незадоволення діями на фронті російського військового керівництва.

Колишній полковник ФСБ Ігор Гіркін став відомим навесні 2014 року. Очолюваний ним загін захопив міста Словʼянськ та Краматорськ у Донецькій області України, що стало фактичним початком бойових дій на Донбасі. Київ розпочав воєнну операцію з використанням регулярної армії, Москва використовувала так званих бойовиків російських гібридних сил під час окупації частини Донбасу, скеровуючи в регіон спецназівців, а також підрозділи регулярних військ Росії.

У 2014 році Гіркін залишив Донбас після конфлікту з керівництвом бойовиків та Москвою, а також збиття пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній російською установкою «Бук» в небі над Донеччиною (у справі він засуджений до довічного ув’язнення ).

У жовтні 2022 року Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оголосило про нагороду у 100 тисяч доларів за взяття Гіркіна в полон. У Києві проти нього порушені справи за статтями про тероризм, убивства, тортури та порушення державного суверенітету країни.