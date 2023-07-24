ISW про заяви Лукашенка: сили «Вагнера» в Білорусі поки не становлять загрози для Польщі чи України

Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав інформаційною операцією слова Олександра Лукашенка, який напередодні на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що «вагнерівці» хочуть «на екскурсію до Варшави і Жешува».

«Немає ніяких ознак того, що бійці «Вагнера» в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу без значного переозброєння, оскільки умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина про припинення збройного заколоту було те, що «Вагнер» передає таку зброю Міністерству оборони Росії», – йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, знімки Maxar головної бази «Вагнера» в Целі під Осиповичами від 23 липня вказують на те, що транспортні засоби, які зараз припарковані на базі «вагнерівців» у Білорусі – це переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблизно 35 напівпричепів.

«Сили «Вагнера» в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Навіть тоді вони не становитимуть серйозної загрози для НАТО», – наголосили в ISW.

В Інституті вивчення війни також зауважили, що Лукашенко сказав Путіну, що ПВК «Вагнер» залишиться в центральній частині Білорусі, «ймовірно, непомітно нагадуючи Путіну про загрозу, яку все ще становить для нього військова організація «Вагнер», і підкреслюючи контроль Лукашенка над цією силою».

«Заяви Лукашенка, ймовірно, мали на меті змусити Путіна замислитися над незручним (для Путіна) фактом, що новий гарнізон «Вагнера» в Білорусі розташований вдвічі ближче до Москви, ніж попередня база ПВК на півдні Росії. Попередня база групи «Вагнера» в Краснодарському краї РФ розташовувалася приблизно за 1370 км від Москви, тоді як її нова база в Білорусі розташована приблизно за 720 км уздовж чудової військової траси», – йдеться в повідомленні.

Ввечері 22 липня Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Володимиром Путіним. Це була їхня перша зустріч після організованого ватажком угруповання «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним заколоту і подальшого переміщення на білоруську територію найманців групи – за погодженням із Мінськом.

Ця зустріч відбулася на тлі прибуття сил російської компанії «Вагнер» до Білорусі. За даними моніторингового проєкту «Беларускі Гаюн», в країні перебувають понад дві тисячі «вагнерівців», а вранці 23 липня до країни прибула їхня десята колона.

Польща після прибуття до сусідньої Білорусі російських найманців висловлювала занепокоєння. Через це Варшава вирішила посилити свій східний кордон.

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