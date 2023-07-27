«Якби не міцна охорона кордону, «вагнерівці» за дві години були б у Варшаві» – прем’єр Польщі

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність подальшого зміцнення кордону з Білоруссю на тлі загроз після перекидання туди сил російської ПВК «Вагнер». Про це він сказав під час відвідин прикордонної застави в Мельнику, що на кордоні з Білоруссю.

«Сьогодні маємо справу ще з більшою загрозою – до Білорусі перекинуті відділи групи «Вагнера». Це надзвичайно небезпечні і безжальні найманці. Якби не охорона кордону нашими службами і відповідні заходи, яких вжив уряд, то група «Вагнера» могла б бути вже за дві години у Варшаві. Понад два роки Польща відчуває гібридні атаки на східному кордоні. Це не жарти і це не поодинокі спроби нелегального перетину кордону. Це запланована акція наших ворогів – Росії і Білорусі, котрі хочуть знищити наш спокій і порядок», – сказав Матеуш Моравецький.

За його словами, 16 тисяч разів упродовж цього року пробували перетнути польський кордон нелегальні мігранти.

Сьогодні різні ділянки польсько-білоруського кордону також відвідали міністр оборони Маріуш Блащак, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський та віцепремʼєр міністр Польщі Ярослав Качинський.

За словами Качинського, уряд планує розбудувати паркан вздовж кордону, він має охопити всі ті місця, де його зараз немає, де немає жодної водної перешкоди, як-от Буг.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський не виключив повного закриття кордону з Білоруссю.

«Ми контактуємо з друзями з Литви і Латвії, бо вони теж наражаються на подібні провокації. Якщо будуть серйозні інциденти за участю «вагнерівців» на кордонах країн НАТО та ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми, безсумнівно, будемо діяти разом. І я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на даний момент, то ми введемо повну ізоляцію Білорусі, і білоруський режим повинен це усвідомлювати», – сказав Камінський.

За даними прикордонної служби, за минулу добу на польсько-білоруському кордоні затримали 144 нелегали, а також курʼєра, який приїхав за групою мігрантів.

Наприкінці червня минулого року Польща завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Це фізичний і електронний барʼєр. Довжина паркану 206 кілометрів на території Люблінського та Підляського воєводств. Для його будівництва знадобилося 49 тисяч тонн сталі. Огорожа має висоту 5,5 метра, укріплена колючим дротом, відео камерами і датчиками руху.

23 липня Олександр Лукашенко зробив провокативну заяву про те, що російські найманці з ПВК «Вагнер», які нині дислокуються в Білорусі, хочуть поїхати «на екскурсію до Варшави і Жешува».

Офіційна Варшава заявила, що не залишить без реакції такі заяви Лукашенка, відзначивши, що Польща постійно посилює охорону свого кордону, останнім часом особливо – на східних рубежах.