Втрати Росії перевищили 245 тисяч військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 390 військових за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 29 липня.

Відтак командування оцінює втрати російського особового складу в 245 220 людей.

Штаб також наводить дані про втрати російської техніки за добу:

1 танк (всього 4 191)

6 бойових броньованих машин (8 167)

11 артилерійських систем (4 786)

7 автомобілів і автоцистерн (7 247)

1 одиниця спеціальної техніки (710)

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Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.