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Війна РФ в Україні поглибить проблеми з харчами в Африці щонайменше на 2 роки – розвідка Британії

У саміті Росія – Африка взяли участь голови 17 африканських держав у порівнянні з 43 на попередній конференції

Саміт Росія – Африка у Санкт-Петербурзі відбувся через 10 днів після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди, зазначає розвідка Великої Британії у зведенні 28 липня.

Відомство звернуло увагу на те, що в заході взяли участь голови 17 африканських держав у порівнянні з 43 на попередній конференції.

«Чорноморська зернова ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, надаючи критично важливе продовольство державам, серед яких Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан», – нагадує розвідка.

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Зведення зазначає, що, окрім безпосередньо зриву постачання зерна, російська блокада також спричиняє зріст цін на нього.

«Наслідки війни в Україні майже напевно ускладнять ситуацію з харчовою безпекою по всій Африці щонайменше на два наступних роки», – прогнозує відомство.

Чотири роки тому на першому саміті в Сочі президент Росії обіцяв країнам Африки дворазове збільшення товарооборорту до 40 мільярдів доларів. Проте за фактом обсяги торгівлі не зросли, а знизилися до 18 мільярдів доларів.

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Цю цифру Путін навів у своїй нещодавно опублікованій статті. При цьому на Росію припадає лише один відсоток від іноземних інвестицій, що приходять в Африку — навіть острів Маврикій вкладає більше, пише Fortune.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

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