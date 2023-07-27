Після виходу з Чорноморської угоди РФ пошкодила 26 об’єктів портової інфраструктури України – Кубраков

Перешкоджання Росією вільному судноплавству в Чорному морі було на порядку денному першого засідання Ради Україна – НАТО, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков увечері 26 липня.

Міністр назвав метою російських атак «позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу».

«Спільно засудили вихід Росії з Зернової ініціативи та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України. Тільки за останні 9 днів в результаті атак РФ пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден», – повідомив він.

За словами Кубракова, Москва також обмежує судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та територіальних вод Болгарії, таким чином блокуючи рух суден до морських портів України.

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«Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах, як Африка та Азія. Уже обговорюємо можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству», – додав міністр.

26 липня, як повідомила пресслужба Альянсу, відбулося друге засідання Ради Україна – НАТО (після її інавгураційного засідання на Вільнюському саміті на початку липня), щоб розглянути «серйозну безпекову ситуацію» в Чорноморському регіоні після одностороннього припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.

17 липня Кремль заявив про припинення дії Чорноморської зернової угоди, укладеної в липні 2022 року окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі.

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Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору, серед іншого, завдяки роботі окремих конвоїв.

Після виходу з зернової угоди Росія посилила атаки по півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі. Після чергової російської атаки з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT. При цьому, як повідомляло агентство Reuters з посиланням на джерела, генсекретар ООН Антоніу Ґутерріш пропонував Путіну продовжити Чорноморську угоду в обмін на повторне підключення «Россельхозбанку» до SWIFT.