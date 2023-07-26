Засідання Ради Україна-НАТО: Альянс посилить розвідку в Чорноморському регіоні

Північноатлантичний альянс посилить розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників, йдеться в заяві за підсумками Ради Україна-НАТО.

26 липня, як повідомила пресслужба Альянсу, відбулося друге засідання Ради (після її інавгураційного засідання на Вільнюському саміті на початку липня), щоб розглянути «серйозну безпекову ситуацію» в Чорноморському регіоні після одностороннього припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи, укладеної за посередництва ООН і Туреччини.

Як йдеться в повідомленні, на засіданні члени Альянсу й Україна рішуче засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди та її спроби зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі.

Учасники зустрічі також засудили нещодавні ракетні атаки Росії на Одесу, Миколаїв й інші портові міста, включаючи «цинічну атаку безпілотників» на українське зерносховище в портовому місті Рені на Дунаї, неподалік від румунського кордону.

«Росія несе повну відповідальність за свої небезпечні й ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. Росія повинна припинити використовувати голод як зброю і погрожувати продовольчою нестабільністю найуразливішим людям у світі. Дії Росії також становлять значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Союзники посилюють підтримку України і посилюють пильність. Ми, як і раніше готові, захищати кожен дюйм території Альянсу від будь-якої агресії», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Очільник Альянсу скликав зустріч після прохання президента України Володимира Зеленського. Мета полягала в тому, щоб «проконсультуватися щодо останніх подій і обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», заявили у канцелярії НАТО.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору, серед іншого, завдяки роботі окремих конвоїв.

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Після виходу з зернової угоди Росія посилила атаки по півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі. Після чергової російської атаки з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року.

Потім її кілька разів продовжували. Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.