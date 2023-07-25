У Міноборони США розповіли, чи «надсилатимуть щось» для збереження поставок зерна через Чорне море

У Міністерстві оборони США розповіли, чи Вашингтон «надсилатиме щось», щоб допомогти зберегти поставки зерна з України через Чорне море.



«Зараз ми продовжуємо закликати Росію повернутися до зернової угоди. Але плану щодо переміщення ресурсів США в Чорне море немає… Ми зосереджені на тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно на полі бою», – сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Відповідаючи на уточнююче запитання «Чи просила Україна якісь ресурси для Чорного моря?», Сінгх зазначила, що США консультуються з Україною щодо будь-якого типу пакету допомоги у сфері безпеки.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору, серед іншого, завдяки роботі окремих конвоїв.

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Після виходу з зернової угоди Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру. Після чергової російської атаки з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.