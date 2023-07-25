CША оголосили новий пакет військової допомоги для України

Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу для України на суму 400 мільйонів доларів.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, цей пакет включає додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерії, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання.

Цей пакет військової допомоги, серед іншого, передбачає надання:

додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

міномети калібру 120 мм і 60 мм;

32 бронетранспортери Stryker;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи;

безпілотні авіаційні системи Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

тактичні аеронавігаційні системи;

понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат.

Минулого тижня США зобов’язалися надати Україні пакет військової допомоги на 1,3 мільярда доларів. Він, серед іншого, включає ще чотири зенітно-ракетні системи NASAMS – батареї протиповітряної оборони середньої дальності, які вже допомогли Україні протистояти постійним обстрілам Росії з використанням ракет і безпілотників. Це та ж система, яка використовується для захисту Вашингтона і території навколо столиці США.

Загалом Сполучені Штати виділили понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштаного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.