ГУР оприлюднило «закриту доповідь» про зрив зернової угоди, підготовлену для Кремля

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що змогло отримати закриту доповідь, підготовлену для Кремля, про зрив зернової угоди.

«Загалом текст документу присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди», – йдеться в повідомленні розвідки у фейсбуці.

З оприлюдненого документ випливає, що так званий «спільний координаційний центр» бачив своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке вивозилося в межах зернової угоди.

Зокрема, в документі, який цитує ГУР, йдеться: «Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності з розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби».

Як заявили у розвідці, заходи зі зриву зернової угоди були розбиті на декілька етапів. Зокрема, на першому з них за ініціативи російського президента участь Росії в угоді була зупинена на кілька днів, що, згідно з документом, призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 мільйона в жовтні до 2,6 – у листопаді.

Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше ніж дві), зупинки реєстрації зерновозів.

«Ці заходи дозволили росіянам «ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тонн вантажів». Росіяни звітують, що «найменша кількість продовольства, що експортувалася з українських портів, 7,8 млн тонн, припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023)», – йдеться в повідомленні.

«Документ свідчить, що всі дії по зриву зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури – лише черговий крок в його реалізації», – наголосили в ГУР.

Радіо Свобода не може перевірити автентичність згаданого документа.

Раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон має інформацію, яка свідчить про підготовку Росією «операції під чужим прапором» у Чорному морі після виходу Москви з зернової угоди.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди, що була укладена окремо Росією й Україною з ООН і Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України.

Cекретар РНБО Олексій Данілов 23 липня заявив, що головною метою ракетних атак РФ на Одесу та регіон є спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.

Він додав, що через акт залякування Москва намагається упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування зернового коридору.