Держдепартамент: Росія може готувати «операцію під чужим прапором» після виходу із зернової угоди

Росія може готувати «операцію під чужим прапором» у Чорному морі після виходу з зернової угоди, заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Ми пам’ятаємо про низку подій, що відбулися з минулого тижня, коли Росія відмовилася від ініціативи,... чотири-п’ять днів повторних атак на Одесу; Росія інсценує – або, я б сказав, Росія проводить тренувальний напад на макет корабля в Чорному морі минулого тижня. У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони можуть готувати операцію під чужим прапором», – сказав Міллер.

На уточнювальне запитання він відмовився навести подробиці, яка саме це інформація, пославшись на її секретність.

За словами речника, США продовжать консультуватися з партнерами в регіоні щодо того, «як ми можемо знайти альтернативні шляхи вивезення зерна з України, але визнаючи, що немає ідеального рішення, яке б дозволило Україні відправити таку ж кількість зерна, як це було в рамках Чорноморської зернової ініціативи, без повторного відкриття цих морських шляхів».

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди, що була укладена окремо Росією й Україною з ООН і Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України.

Cекретар РНБО Олексій Данілов 23 липня заявив, що головною метою ракетних атак РФ на Одесу та регіон є спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.

Він додав, що через акт залякування Москва намагається упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування зернового коридору.