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Литва закликає ЄС використовувати балтійські порти для експорту українського зерна – ЗМІ

У листі трьох литовських міністрів зазначається, що балтійські порти можуть допомогти транспортувати 25 мільйонів тонн зерна щорічно.

Литва закликала Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна після того, як Москва відмовилася продовжити зернову угоду. Про це повідомляє AFP.

У листі трьох литовських міністрів до єврокомісарів йдеться про те, що балтійські порти можуть «слугувати надійною альтернативою для транзиту української продукції, зокрема зернових».

У листі, з яким ознайомилася агенція, зазначається, що балтійські порти можуть допомогти транспортувати 25 мільйонів тонн зерна щорічно.

Литва також звернулася до ЄС з проханням скоротити бюрократію на кордоні України з Польщею, яка є членом блоку.

Минулого тижня європейські сусіди України закликали ЄС продовжити заборону на імпорт зерна до кінця року через побоювання, що місцеві фермери постраждають від перенаправлених українських поставок.

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Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України.

Ракетами по зерну: четвертий день атак на об’єкти «зернового коридору» на Одещині (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетами по зерну: четвертий день атак на об’єкти «зернового коридору» на Одещині (фотогалерея)

У ніч на 21 липня російські війська здійснили нову ракетну атаку по Одеській області. Оперативне командування «Південь» повідомило, що обстріл був здійснений ракетами «Калібр» з Чорного моря. Наслідки чергової атаки на об’єкти «зернового коридору» – дивіться у галереї.

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