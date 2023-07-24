Литва закликає ЄС використовувати балтійські порти для експорту українського зерна – ЗМІ

Литва закликала Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна після того, як Москва відмовилася продовжити зернову угоду. Про це повідомляє AFP.



У листі трьох литовських міністрів до єврокомісарів йдеться про те, що балтійські порти можуть «слугувати надійною альтернативою для транзиту української продукції, зокрема зернових».



У листі, з яким ознайомилася агенція, зазначається, що балтійські порти можуть допомогти транспортувати 25 мільйонів тонн зерна щорічно.



Литва також звернулася до ЄС з проханням скоротити бюрократію на кордоні України з Польщею, яка є членом блоку.



Минулого тижня європейські сусіди України закликали ЄС продовжити заборону на імпорт зерна до кінця року через побоювання, що місцеві фермери постраждають від перенаправлених українських поставок.

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Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України.