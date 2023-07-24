Експорт української агропродукції: Зеленський повідомив про «дуже важливу домовленість» з Єврокомісією

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «дуже важливу домовленість» з Єврокомісією щодо експорту української агропродукції.

«Провів і велику нараду з урядовцями, з нашими міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн. Є дуже важлива домовленість із Єврокомісією щодо 15 вересня – це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту», – сказав він уу своєму відеозверненні.

Зеленський висловив сподівання, що європейська сторона виконає «зобов’язання щодо цієї дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти».

«Абсолютно неприпустиме і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень. Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, ніж закривати той чи інший кордон для того чи іншого товару. Ми дуже активно працюємо з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу нашої Європи», – додав президент.

У червні Євросоюз продовжив до 15 вересня обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, запроваджені пʼятьма країнами-членами на захист своїх фермерів. Водночас тоді повідомлялося, що блок «поступово скасує до 15 вересня» заходи щодо української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, які були ухвалені через «вузькі логістичні місця» в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Заборону на експорт української агропродукції до цих країн, яка почала діяти в квітні, ЄС назвав тимчасовим заходом. Володимир Зеленський розкритикував «протекціоністські заходи» сусідніх країн і назвав їх «абсолютно неприйнятними».