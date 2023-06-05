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ЄС продовжив до 15 вересня обмеження на експорт аграрної продукції з України до 5 країн – Єврокомісія

Європейський союз продовжив до 15 вересня обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, запроваджені пʼятьма країнами-членами на захист своїх фермерів. Про це повідомила Єврокомісія 5 червня, інформує агенція France-Presse.

Блок «поступово скасує до 15 вересня» заходи щодо української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, які були ухвалені через «вузькі логістичні місця» в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, йдеться в заяві комісії.

Із 2 травня до 5 червня діяла заборона від Єврокомісії на постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до пʼяти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. При цьому транзит української сільгосппродукції через ці країни залишається дозволеним, вона може продаватися на інших європейських ринках вільно.

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