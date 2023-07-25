У МЗС Росії заявляють, що переговорів про відновлення зернової угоди немає

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін заявив 25 липня, що переговори про відновлення чорноморської зернової угоди наразі не відбуваються, повідомляє російське державне інформаційне агентство «РИА Новости».

«Меморандум Росія – ООН, який передбачав сприяння безперешкодному вивезенню сільськогосподарської продукції та добрив із Росії, так і не запрацював. Ми не відзначаємо жодних зрушень», – заявив Вершинін російським журналістам на полях зустрічі ООН із продовольчих систем у Римі.

Угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, мала на меті запобігти глобальній продовольчій кризі, дозволивши безпечно експортувати зерно, заблоковане війною в Україні.

Минулого тижня Росія оголосила про вихід з угоди.