Росія готує флот і авіацію до блокування районів Чорного моря – медіацентр Міноборони

Росія готує кораблі та літаки для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди, повідомив 26 липня медіацентр Міністерства оборони України.

«Після виходу Росії із зернової ініціативи збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків», – вказано в повідомленні.

Аналогічні припущення висувалися в сьогоднішньому зведенні британської розвідки.

Генерал у відставці, екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес раніше припустив, що отримання Україною далекобійних ракет ATACMS дозволило б їй змусити Чорноморський флот «перебазуватися в Новоросійськ».

17 липня Москва відмовилася продовжити так звану зернову угоду, укладену за посередництва Туреччини та ООН, у рамках якої було створено безпечний морський коридор для виходу суден із експортним зерном та іншими сільськогосподарськими продуктами з портів України. Офіційні американські представники різко розкритикували відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів «актом військової агресії».