Є «реалістична можливість», що Росія буде перехоплювати судна в Чорному морі – розвідка Британії

Чорноморський флот Росії змінив своє розташування в Чорному морі після виходу Москви з Чорноморської зернової угоди, констатує розвідка Великої Британії 26 липня.

Розвідка вказує на те, що російський корвет «Сергій Котов» патрулює шлях, яким здійснювалися перевезення між Босфором та Одесою.

«Є реалістична можливість, що він (корвет – ред.) сформує частину цільової групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України», – вважає відомство.

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Зведення нагадує, що Чорноморська зернова ініціатива стримувала залучення Чорного моря у війні. За оцінкою розвідки, наразі «існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі».

Генерал у відставці, екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес раніше припустив, що отримання Україною далекобійних ракет ATACMS дозволило б їй змусити Чорноморський флот «перебазуватися в Новоросійськ».

17 липня Москва відмовилася продовжити так звану зернову угоду, укладену за посередництва Туреччини та ООН, у рамках якої було створено безпечний морський коридор для виходу суден із експортним зерном та іншими сільськогосподарськими продуктами з портів України. Офіційні американські представники різко розкритикували відмову Росії від зернової угоди, назвавши блокаду українських портів «актом військової агресії».