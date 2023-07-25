Україна розпочинає спільну з НАТО підготовку плану взаємосумісності – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про нараду з представниками парламенту і уряду щодо підготовки практичних кроків з реалізації рішень Вільнюського саміту.

«Маємо чіткий план запуску Ради Україна-НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі. Також починаємо спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності», – написав Зеленський у Telegram.

Друге засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у середу, 26 липня. Перша зустріч у форматі Ради Україна-НАТО відбулася 12 липня на саміті Альянсу у Вільнюсі. Тоді на саміті офіційного запрошення до членства в НАТО Україна не отримала, проте здобула спрощену процедуру вступу та запевнення лідерів у тому, що стане членом Альянсу після перемоги у війні.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що на прохання України скликає на 26 липня засідання Ради Україна-НАТО. Мета полягає в тому, щоб «проконсультуватися щодо останніх подій і обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», заявили у канцелярії НАТО.