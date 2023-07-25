Соратник Путіна твердить, що санкції проти Росії є «катастрофічними» для ринку продовольства

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив 25 липня, що санкції, запроваджені проти Москви через її агресію проти України, загрожують «катастрофічними наслідками» для світового продовольчого ринку.

Як інформує Reuters, він також сказав, що питання глобальної продовольчої безпеки не можуть бути вирішені, якщо не будуть усунуті, як він висловився, «неправомірні перешкоди» Заходу для російського бізнесу.

Патрушев, чиї коментарі опублікувала урядова «Російська газета», спілкувався з колегами з країн БРІКС у Південній Африці.

Після оголошення про вихід Москви із зернової угоди російські військові упродовж усього минулого тижня обстрілювали Одесу та інші українські порти на Чорному морі.

Російський лідер Володимир Путін стверджує, що його країна здатна замістити українське зерно «як на комерційній, так і на безоплатній основі». Про це Путін заявив 19 липня на нараді з російським урядом, не назвавши конкретних обсягів зерна, які Москва здатна поставити на світовий ринок замість українського.

Президент РФ обумовив повернення до угоди негайним підключенням до системи SWIFT російських фінансових організацій, які обслуговують експорт зерна. Ще однією умовою Путін назвав відновлення роботи аміакопроводу Тольятті – Одеса.

Президент України Володимир Зеленський 19 липня заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору.

Раніше в ефірі Радіо Свобода посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що можливість продовження дії зернового коридору без участі в угоді Росії є, але ніхто не може гарантувати, що РФ не атакуватиме кораблі.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.