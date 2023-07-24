«Знищили більшовики, знищили путінці, але українці знову відродять». Одеса після руйнації Преображенського собору

Руйнацію від російської ракети Спасо-Преображенського кафедрального собору Одеси, про що українська влада повідомила 23 липня, вже ставлять в один ряд з іншою церковною жертвою цієї війни – обстрілом Успенської Святогірської лаври на Донеччині минулого року. І та, й інша культові споруди є в певному сенсі символами – Святогірська лавра є єдиною православної лаврою на сході України з трьох українських православних лавр. А Спасо-Преображенський собор вважають символом Одеси. Цей собор Москва знищувала за наказом Сталіна в 1930-х, а ось тепер знову. Розповідаємо про значення собору і про те, як його руйнація може вплинути на загальну міжцерковну ситуацію в Україні. Обстріл Одеси з її історичним центром, занесеним до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, сколихнув світ і викликав хвилю засуджень. Особливо обурив обстріл Спасо-Преображенського православного собору – найбільшого собору Одеси і одного з найбільших і найважливіших храмів півдня України. Двічі знищений Освятили місце майбутнього собору в 1794 році, а в 1795 році заклали перший камінь. Тоді якраз Одеса стала Одесою, розташувавшись на місці древнього Хаджибея. Завершили зведення собору в 1808 році, але потім ще ціле століття розбудовували. В 1837 році побудували дзвіницю, потім в 1860-х роках було збудовано продовгувату трапезну церкву між собором і дзвіницею. На початку 20-го століття головний купол собору підняли вище, а також збудували дві бані (купола) менших розмірів – та й дзвіницю зробили теж вищою. Собор був у стилі класицизму і став одним з символів Одеси. У 1937 році Спасо-Преображенський собор був знищений на наказом Сталіна. За деякою інформацією, чорний мармур з одеського собору забрали для реконструкції мавзолею Леніна на Красній площі в Москві…

Відбудували собор вже в незалежній Україні в 2000-2005 роках. «Вже в незалежній Україні собор був відроджений коштом звичайних одеситів – давали гроші і підприємці, і прості люди», – пригадує в інтерв’ю Радіо Свобода одеський історик Тарас Гончарук.

Вже в незалежній Україні собор був відроджений коштом звичайних одеситів – давали гроші і підприємці, і прості люди

Цікаво, що відновлений Спасо-Преображенський собор освячували двічі. Спочатку 2005 році після відбудови, а в червні 2010 року патріарх РПЦ Кирило під час частих тоді літніх вояжів Україною освятив собор вдруге – це було зроблено спеціально під його приїзд до Одеси. Нині патріарх Кирило підтримує російську агресію проти України, прославляє ідеологію «русского мира», яка фактично заперечує право України на незалежне існування, дарує ікони Росгвардії і російській армії, і не засудив ані війни проти України, ані руйнування російськими військами православних святинь України. «Це ще один доказ того, що Росія просто знищує Україну повністю. І їм байдуже – сакральні це об’єкти чи ні. Загалом їм байдужа і конфесійна приналежність цих об’єктів. Бо у владних кабінетах Росії вони вже чітко усвідомили, що час УПЦ (МП) на українських теренах скінчився. І тому вони нищать все, що лише можна знищити», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода релігієзнавиця і філософиня Ірина Богачевська.

«Це така паралель історична, яка доводить, що ці люди використовують віру як підпорку для свого самодержавства, для свого тоталітарного режиму. Російська церква як лягла під державну владу за часів Петра Першого – так ніколи з цієї підлеглості і не виходила. І в Росії церква – завжди служниця режиму, – каже Богачевська. – Так і зараз. Патріарх Московський – він же ж і слова не сказав про руйнацію одеського храму, який був у підлеглості УПЦ (МП). Він же ж освячував цей храм, а зараз заплющив очі і робить вигляд, що війна є війною…».

Росія просто знищує Україну повністю. І їм байдуже – сакральні це об’єкти чи ні, їм байдужа і конфесійна приналежність

Парадокс ситуації в тому, що російська ракета влучила в храм УПЦ (МП), але це вже далеко не перший випадок, коли російська зброя руйнує храми цієї конфесії. Вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арцизький Віктор надіслав листа патріарху РПЦ Кирилу (Гундяєву) і всім членам синоду РПЦ у зв'язку з ударом російських військ по Одесі. «…я зрозумів, що спільного з вашими розуміннями в Української Православної Церкви нічого вже давно немає. Через особисті амбіції ви втратили Українську Православну Церкву та інші церкви в країнах «святої Русі!». Касперовська ікона Російська ракета влучили якраз у вівтар собору. Серед уламків та завалів була знайдена й Касперовська ікона Божої матері, яка була головною реліквією собору. Десь з середини 19-го століття ікону вважають покровителькою Одеси.

Якщо хтось і знищує «православну віру» в Україні, як пишуть російські пропагандисти – то це сам антихрист Путін

Річ у тім, що коли англо-французький флот на початковій стадії Кримської війни 1854-1858 років прийшов до Одеси для знешкодження російського флоту, то зі Спасо-Преображенського собору вирушив хресний хід, поперед якого несли Касперовську ікону. Одні кажуть, що це саме це нібито викликало шторм на морі і війська коаліції не висадились в Одесі, інші наполягають, що у союзників взагалі не було такого плану – поставлена мета була й без того досягнута – російський флот в Одесі був знищений і так, а потім союзники рушили на Крим, де успішно взяли Севастополь. Нині багатьох розчулили кадри, як Касперовську ікону витягували з-під завалів зруйнованого російською ракетою собору.

Навіщо? Росія почала бити по портовій інфраструктурі Одеси та півдня України, включно з дунайським портом в Рені, після виходу з зернової угоди 17 липня, йдеться в щоденних повідомленнях влади. Україна вважала, що зможе відновити роботу Чорноморського зернового коридору з Туреччиною та ООН без Росії, але Москва сказала, що вважатиме бойовими цілями будь-які судна, які йтимуть з зерном з українських портів.

Якщо з трьох ракет всі три не цілять в порт, а в місто, значить Путін навмисно за щось мстить Одесі

«Обстріл собору й історичного центру Одеси – це не похибка, це не 50 і не 500 метрів. Це «похибка» вже в кілька кілометрів, якщо росіяни збиралися бути суто по порту», – каже одеський історик Тарас Гончарук. «Зараз в Одесі говорять, що Путін, можливо, хотів помститись Агафангелу і нашим місцевим православним за те, що ті раніше не підняли повстання в Одесі (проти України). От таке народ говорить зараз – що Путін вважав, що Одеса має піднятися і піти за Росією. А вона цього не зробила. Якщо з трьох ракет всі три не цілять в порт, а в місто, значить Путін навмисно за щось мстить Одесі», – передає місцеві настрої історик-одесит.

Справді, Одеську єпархії УПЦ (МП) очолює вже не одне десятиліття митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, який, зауважують дослідники, є палким прихильником єдності з РПЦ і опонентом томоса та автокефалії. Історик Гончарук називає Агафангела «старим рускоміровцем», а релігієзнавиця Богачевська зауважує: «Агафангел, який довгий час керує Одесою і Одеським регіоном, він абсолютно проросійський, абсолютно промосковський. І це такий акт Росії – бий своїх, щоб інші боялись».

Це справжній геноцид українського народу. Це безумство всіх тих, хто віддає накази бомбити Україну, вбивати наших воїнів та наших людей

Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел теж висловився на фейсбук- сторінці Одеської єпархії УПЦ (МП) після влучання російської ракети в Спасо-Преображенський кафедральний собор 23 липня: «...російська ракета за вказівкою командування Російської Федерації в лучила в духовне серце миролюбного міста Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор. Велич і діамантова прикраса Південної Пальміри стоїть в руїнах... Це справжній геноцид українського народу. Це безумство всіх тих, хто віддає накази бомбити Україну, вбивати наших воїнів та наших людей». «Ми захищаємо свою рідну українську землю, ми боронимо кордони нашої суверенної Незалежної Держави. Ми хочемо, щоб нас залишили в спокої, дали можливість жити під мирним небом на рідній землі. Біль й страждання наповнює кожну віруючу душу мешканців Одеси. Чим не догодив собор, чим заважає, навіщо його підривати? Відповідь одна – сили пекла оголосили відкриту війну проти Православ’я та найвищого дару Божого – людського життя. Не буде добра тому, хто розв’язав цю криваву та прокляту війну, хто зазіхає на святині та людське життя», – написав митрополит Агафангел, якого раніше вважали ледь не лідером найбільш проросійського крила в УПЦ (МП).

Депутат українського парламенту Микола Княжицький вважає, що знищенням собору в Одесі Путін демонструє, що «йде шляхом Сталіна». «Собор знищено Сталіним. Уже за часів Незалежності Катедральний собор відбудували. Його використовує УПЦ МП (філія РПЦ). Складно зрозуміти логіку Путіна, який знищує власні храми. Пояснення одне – наслідування Сталіна для нього важливіше, ніж будь-яка віра, навіть імітована власна. І якщо хтось і знищує «православну віру» в Україні, як пишуть російські пропагандисти… – то це сам антихрист Путін», – написав депутат у фейсбуці. Як відбудовувати? В день руйнації собору було проведено богослужіння біля нього просто неба. Вже починається кампанія збору коштів на відбудову.

Ми все це подолаємо і вкотре вже відбудуємо цей собор. І він знову стоятиме як святиня

Доручитись до відбудови готова Італія, яка має чудових архітекторів і реставраторів. «Одеса матиме свій Преображенський собор. Ми точно все відбудуємо. До речі, я вдячний Італії – (прем’єр-міністру) Джорджії Мелоні, членам італійського парламенту і цілому італійському суспільству – за їхню обіцянку допомогти відродити історичні пам’ятки України», – сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.