В ОК «Південь» розповіли, чи є наразі загроза від ракетоносіїв у Чорному морі

У Чорному морі наразі немає російських ракетоносіїв, проте рівень небезпеки залишається високим, повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня ЗСУ Наталія Гуменюк.



«Наразі ситуація в Чорному морі спокійна і стабільна. Ракетоносіїв наразі на бойовому чергуванні немає, але вони є в пунктах базування. Ми маємо досвід, коли ворог застосовував їх просто з бухт. Тому рівень ракетної небезпеки ми залишаємо високим і закликаємо уважно і швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, також не фіксується активність ворожої авіації, але варто слідкувати за оперативними повідомленнями.

«Цілком ймовірно, ворог може взяти паузу, їм потрібно накопичити сили та ресурси, але відтягувати надовго вони не будуть. Треба це усвідомлювати», – додала Гуменюк.

Військово-морські сили Збройних сил України повідомляли, що у Чорному морі станом на ранок 25 липня на бойовому чергуванні перебували вісім російських кораблів, серед них носіїв крилатих ракет «Калібр» не було.

Попередньої ночі в багатьох регіонах України оголошувалася повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Місцева влада повідомила про російську атаку дронами Черкащини, на Житомирщині через удар «Шахедів» постраждав інфраструктурний об’єкт. Також про збиття безпілотника повідомили на Полтавщині.

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Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Його заява прозвучала на тлі щільних російських атак по півдню України з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет, деякі з яких Україна просто не має змоги збивати.