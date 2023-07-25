На Черкащині повідомили про влучання «Шахедів»

Російські війська в ніч на 25 липня атакували дронами Черкащину, є влучання, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Ворог атакував нашу Черкащину ударними БпЛА. Маємо три влучання. Два «Шахеди» поцілили в поля, ще один – у порожній с/г ангар», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, минулося без потерпілих і пожеж.

Раніше влада Києва і Київщини повідомила про атаку дронів у ніч на 25 липня. Всі безпілотники знищили сили протиповітряної оборони, поранених і руйнувань, попередньо, немає.

На Житомирщині через удар «Шахедів» постраждав інфраструктурний об’єкт.

Про збиття безпілотника над областю повідомили і в Полтавській ОВА.

Росія регулярно обстрілює українські міста, зокрема Київ, застосовуючи при цьому дрони і ракети.

Напередодні влада Росії заявила про удар безпілотників по Москві й окупованому Криму. Міністерство закордонних справ Росії після цього пригрозило «вжити жорстких заходів у відповідь». Москва звинуватила в цих атаках Україну.

Київ зазвичай не коментує такі інциденти. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 липня в ефірі національного телемарафону заявив, що «це процес, який буде тривати і буде набирати обертів», поки російські війська не залишать територію Україну.