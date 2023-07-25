На Житомирщині через удар «Шахедів» постраждав інфраструктурний об’єкт – ОВА

Російські війська 25 липня атакували Житомирщину дронами «Шахед», внаслідок чого пошкоджений інфраструктурний об’єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«За попередньою інформацією, внаслідок удару «Шахедами» постраждав інфраструктурний об’єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється», – написав він у телеграмі. Інші подробиці поки що невідомі.

Раніше влада Києва і Київщини повідомила про атаку дронів у ніч на 25 липня. Всі безпілотники знищили сили протиповітряної оборони, поранених і руйнувань, попередньо, немає.

Про збиття безпілотника над областю повідомили і в Полтавській ОВА.

Росія регулярно обстрілює українські міста, зокрема Київ, застосовуючи при цьому дрони і ракети.

Напередодні влада Росії заявила про удар безпілотників по Москві й окупованому Криму. Міністерство закордонних справ Росії після цього пригрозило «вжити жорстких заходів у відповідь». Москва звинуватила в цих атаках Україну.

Київ зазвичай не коментує такі інциденти. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 липня в ефірі національного телемарафону заявив, що «це процес, який буде тривати і буде набирати обертів», поки російські війська не залишать територію Україну.