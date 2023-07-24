Марка «Русскій воєнний корабль, іді …!» відзначена міжнародною філателістичною премією – «Укрпошта»

Українська марка «Русскій воєнний корабль, іді…!» отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) – гран-прі, або як його ще називають самі організатори – «філателістичний Оскар». Про це упонеділок повідомляє пресслужба компанії «Укрпошта».



Повідомляється, що марку відзначили «за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення».

«Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці «Русскій воєнний корабль, іді…!» зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися. Рішуче бажання захищати свою країну та «особливе» напуття окупантам, талановито втілив автор ескізу Борис Грох», – йдеться в повідомленні.

Марка «Русскій воєнний корабль, іді …!» була презентована 12 квітня 2022 року. 14 квітня 2022 року у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

Саме цей російський ракетний крейсер пропонував здатися захисникам острова Зміїний на початку російського повномасштабного вторгнення і отримав відповідь, яку нанесли на марці.