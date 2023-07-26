Надання Україні сучасних засобів ППО є найкращою відповіддю на дії Росії – місія України при НАТО

Союзники по Північноатлантичному альянсу на засіданні Ради Україна-НАТО 26 липня погодилися з тим, що надання Україні найсучасніших засобів протиповітряної оборони є найкращою відповіддю на дії Росії в Чорноморському регіоні, заявили в місії України при НАТО за підсумками засідання.

«Держави-члени НАТО засудили рішення Росії в односторонньому порядку вийти з «зернової угоди» та дії РФ, спрямовані на те, щоб зупинити експорт української сільськогосподарської продукції. Вони також засудили масовані ракетні атаки Росії, метою яких є знищення української інфраструктури. Союзники підкреслили, що виключно Росія є відповідальною за кризу продовольчої безпеки у світі, а використання продовольства як зброї є неприпустимим», – йдеться в повідомленні.

«Вони також висловили готовність як індивідуально, так і в межах Альянсу сприяти налагодженню альтернативних шляхів забезпечення експорту українського зерна, зокрема використовуючи можливості залізничного перевезення та спроможності портів окремих держав-членів НАТО», – додали в місії.

Раніше в НАТО повідомили про намір посилити розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.

Очільник Альянсу Єнс Столтенберґ скликав сьогоднішню зустріч після прохання президента України Володимира Зеленського. Мета полягала в тому, щоб «проконсультуватися щодо останніх подій і обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», заявили у канцелярії НАТО.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вивчає можливості безпечного продовження роботи зернового коридору, серед іншого, завдяки роботі окремих конвоїв.

Після виходу з зернової угоди Росія посилила атаки по півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі. Після чергової російської атаки з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Вранці 26 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нові постачання зброї і боєприпасів, серед них є і нові системи протиповітряної оборони, які, за його словами, «спрямують туди, де зараз найбільше потрібно».

Голова держави не вказав конкретно, куди саме спрямовуватиметься це підсилення, але впродовж минулого тижня обʼєктом майже щоденних ударів російських ракет і безпілотників була Одеса і в цілому контрольовані владою України причорноморські міста.