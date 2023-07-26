Зеленський: є підсилення ППО, його «спрямують туди, де найбільше потрібно»

Україна отримала нові постачання зброї і боєприпасів, серед них є і нові системи протиповітряної оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради 26 липня.

«Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно», – відзначив Зеленський.

Глава держави не вказав конкретно, куди саме спрямовуватиметься це підсилення, але впродовж минулого тижня обʼєктом майже щоденних ударів російських ракет і безпілотників була Одеса і в цілому контрольовані владою України причорноморські міста.