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Зеленський розповів Сунаку, що Україна потребує термінового посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський (л) і премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, травень 2023 року

Україна потребує термінового посилення ППО для захисту людей, історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 25 липня в телефонній розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, у якій розповів про удари, завдані російськими військами по історичному центру Одеси та портовій інфраструктурі.

«Ми мусимо захистити Одесу», – вказав Зеленський.

Також сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю, перебіг українських наступальних операцій, актуальні оборонні потреби України.

«Відзначили з Ріші Сунаком ухвалення «Групою семи» Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі», – додав український лідер.

Офіс Ріші Сунака також повідомив, що 25 липня британський прем’єр-міністр розмовляв із Володимиром Зеленським, і двоє лідерів наголосили на важливості збереження можливості експорту зерна з України на міжнародні ринки. Під час телефонної розмови Сунак сказав, що «вражений» руйнуваннями, спричиненими нещодавніми нападами Росії на Одесу, йдеться у заяві.

Росія регулярно обстрілює українські населені пункти, застосовуючи при цьому дрони і ракети. Упродовж останнього тижня обʼєктом постійних атак стала Одеса і Одеська область.

Напередодні влада Росії заявила про удар безпілотників по Москві й окупованому Криму. Міністерство закордонних справ Росії після цього пригрозило «вжити жорстких заходів у відповідь». Москва звинуватила в цих атаках Україну.

Київ зазвичай не коментує такі інциденти. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 липня в ефірі національного телемарафону заявив, що «це процес, який буде тривати і буде набирати обертів», поки російські війська не залишать територію Україну.

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