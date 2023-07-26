Більшість лідерів країн Африки відмовилися від участі в саміті з Путіним – ЗМІ

Більшість лідерів африканських держав відмовилися брати участь у саміті Росія – Африка, який пройде 27-28 липня у російському Санкт-Петербурзі за участю президента РФ Володимира Путіна. Як повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, на рівні голів держав будуть представлені лише 17 із 54 країн Африки.

Делегації десяти африканських країн очолюватимуть прем’єр-міністри. Майже половина учасників саміту надіслали делегації нижчого рівня. Сімнадцять із них очолюють віце-прем’єри і міністри, п’ять будуть представлені послами, ще п’ять відмовилися від участі у заході. Про це пише The Moscow Times.

Тим часом, посол з особливих доручень МЗС Росії Олег Озеров в інтерв’ю державному агентству «РИА Новости» заявив, що запрошення на саміт було направлено головам усіх африканських держав. За його словами, у Москві з розумінням ставляться до тих, хто вирішив не приїжджати. Путін зустрінеться із кожним африканським лідером, який приїде на саміт.

Як повідомив Ушаков, у президента Росії заплановані переговори з лідерами Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі, Конго.

28 липня Путін виступить на саміті з промовою, в якій розповість про формування «нового світопорядку» на основі «багатополярності та рівності» всіх держав, розповів Ушаков.

Днями Путін опублікував статтю, в якій нагадав країнам Африки про радянську економічну і технічну допомогу, заявив про «міцне і глибоке коріння» російсько-африканської дружби і пообіцяв країнам Африки «гідне місце» в «новому світопорядку».

Саміт Росія – Африка проводиться вдруге, перший пройшов у 2019 році у Сочі. Тоді жодна з країн не відмовилася від запрошення, а 45 надіслали делегації на чолі з президентами і прем’єр-міністрами, цього року таких лише 27.

Чотири роки тому на першому саміті в Сочі президент Росії обіцяв країнам Африки дворазове збільшення товарооборорту до 40 мільярдів доларів. Проте за фактом обсяги торгівлі не зросли, а знизилися до 18 мільярдів доларів.

Цю цифру Путін навів у своїй нещодавно опублікованій статті. При цьому на Росію припадає лише один відсоток від іноземних інвестицій, що приходять в Африку — навіть острів Маврикій вкладає більше, пише Fortune.