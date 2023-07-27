Вихід РФ з зернової угоди: Ґутерріш заявив про «драматичний вплив» на всіх і всюди

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш попередив, що «невелика кількість пожертвувань» не зможе протистояти «драматичним» наслідкам виходу Росії з чорноморської зернової угоди.



«Зрозуміло, що коли виводити з ринку мільйони і мільйони тонн зерна, виходячи з економічних законів, що призведе до вищих цін, ніж ті, які існували б за нормального доступу українського зерна на міжнародні ринки», – сказав Ґутерреш, якого цитує CNN.

За його словами, за це підвищення цін «платитимуть усі і всюди», а найбільше це вдарить по країнах, що розвиваються.



«Отже, не за допомогою кількох пожертвувань деяким країнам ми виправляємо цей драматичний вплив, який торкається всіх і всюди», – додав Ґутерреш.



Генсекретар ООН наголосив, що ООН продовжуватиме співпрацювати з Туреччиною, Україною, Росією та іншими країнами, щоб «відновити Чорноморську ініціативу».

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Читайте також: У розвідці Британії прокоментували удари Росії по Одещині

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.



