США не мають доказів присутності найманців «Вагнера» в Нігері, де стався військовий переворот

Сполучені Штати наразі не бачать жодних ознак участі найманців приватної військової компанії «Вагнер» у подіях у Нігері, де військові заявили про усунення від влади президента. Про це 27 липня заявив представник Держдепартаменту Ведант Патель.

«Мені невідомо про будь-які ознаки причетності групи «Вагнер», але я також не буду спекулювати чи будувати гіпотези зараз, позаяк ситуація лишається доволі нестабільною», – сказав він, відповідаючи на питання журналіста.

Білий дім у четвер також повторив тезу, що засуджує будь-які спроби усунення від влади президента Нігера Мохамеда Базума.

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Повідомлення про збройний заколот почали надходити із західноафриканської країни у середу. Президентська гвардія Нігера заблокувала главу держави Мохамеда Базума у його резиденції. Спочатку офіс президента поширив повідомлення, що ані армія, ані Національна гвардія не підтримали бунтівників. Проте вже за кілька годин з’явилися повідомлення, що Базум відсторонений від влади.

Вранці 27 липня група військових оголосила по національному телебаченню, що президента Базума відсторонено від влади, кордони закрито, запроваджено комендантську годину. Базум був заблокований у своїй резиденції, проте не заарештований. Він зміг поговорити телефоном, зокрема, з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем.

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Військовий переворот у країні засудила низка держав,у тому числі Україна.

Британське видання Independent писало в травні 2023 року, що в Нігері присутні найманці російської ПВК «Вагнер». При цьому Базум ці відомості відкидав. За словами президента, країна не збирається запрошувати «вагнерівців» на свою територію, оскільки вони створюють багато проблем та займаються дезінформаційними кампаніями.

У Нігері після здобуття незалежності від Франції в 1960 році відбулося чотири військові перевороти.