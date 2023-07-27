У Нігері військові оголосили про усунення президента від влади

У Нігері група військових оголосила по національному телебаченню, що президента країни Мохамеда Базума відсторонили від влади, кордони країни закриті, запроваджена комендантська година, повідомляє Reuters.

Напередодні президентська гвардія Нігера заблокувала голову держави у його резиденції. Спочатку офіс президента поширив повідомлення, що ані армія, ані Національна гвардія не підтримали бунтівників. Проте вже за кілька годин з’явилися повідомлення, що Базум зміщений.

Як повідомили джерела Jeune Afrique, приводом до заколоту міг стати намір Базума звільнити командира президентської гвардії генерала Омара Тчіані.

Президент Нігеру Мохамед Базум виступив у соціальних мережах 27 липня і пообіцяв захистити «важко здобуті» демократичні досягнення.

Заколот стався на тлі саміту Росія-Африка у російському Санкт-Петербурзі. Нігер у саміті не бере участі, повідомило джерело російського державного агентства «РИА Новости». За його інформацією, це не пов’язано із заколотом.

Британське видання Independent писало, що в Нігері присутні найманці російської ПВК «Вагнер». При цьому Базум ці відомості відкидав. За словами президента, країна не збирається запрошувати «вагнерівців» на свою територію, оскільки вони створюють багато проблем та займаються дезінформаційними кампаніями.

При цьому найманці ПВК присутні в сусідньому Малі, де, як і Буркіна-Фасо, нещодавно стався переворот. Військова хунта Малі проводить проросійську політику.

Мохамед Базум був обраний президентом у 2021 році. За попереднього президента він працював головою МВС і МЗС.

У Нігері після здобуття незалежності від Франції в 1960 році відбулося чотири військові перевороти.

Нігер – одна з найбідніших країн світу, розташована в Західній Африці. Виходу до моря не має, понад 80% її території розташовано в пустелі Сахара, решта – напівпустеля Сахель. Населення Нігеру – понад 24 мільйони людей.