Військові у Нігері затримали президента країни

Група солдатів президентської гвардії Нігера заблокувала президентський палац у столиці країни Ніамеї, повідомило агентство Reuters 26 липня з посиланням на джерела з органів безпеки. За їхніми даними, група військових утримує всередині президентського палацу президента Мохамеда Базума. Про те, що Базум затриманий, також пише AFP із посиланням на джерело в оточенні президента.

Військові блокували автомобілями підʼїзди до палацу та кількох міністерств. Співробітники офісу президента, які перебувають усередині палацу, не можуть потрапити до своїх кабінетів. Військовослужбовці взяли під контроль усі дороги, що ведуть до національного телеканалу, який у середу вдень показував дитячий урок французької мови. При цьому в решті районів міста все спокійно, зазначає кореспондент Reuters.

Офіс президента Нігера повідомив, що збройні сили країни не підтримали солдатів президентської гвардії, які блокували палац. Влада назвала дії бунтівників «антидержавними», а також зазначила, що глава держави та його родина не постраждали.

Мохамед Базум – сьомий президент Нігеру, який прийшов до влади у 2021 році. За кілька днів до того, як Мохамед Базум був приведений до присяги, у березні 2021 року у Нігері зірвали спробу державного перевороту.

У Нігері після здобуття незалежності від Франції в 1960 році відбулося чотири військові перевороти.

Нігер – одна з найбідніших країн світу, розташована в Західній Африці. Виходу до моря не має, понад 80% її території розташовано в пустелі Сахара, решта – напівпустеля Сахель. Населення Нігеру – понад 24 мільйони людей.