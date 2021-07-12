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Нігер: принаймні 49 людей загинули внаслідок сутички з бойовиками

З 2017 року в штаті Тіллабері, де стався напад, діє надзвичайний стан

У африканській республіці Нігер щонайменше 49 людей загинули внаслідок сутичок, які виникли після нападу озброєних бойовиків на село поблизу кордону з Малі. Про це повідомили в уряді Нігеру.

Зазначається, що урядові сили відбили напад, вбивши при цьому 40 бойовиків.

Село Чома Бангу знаходиться в регіоні Тіллабері, який межує з Малі та Буркіна-Фасо – районом, відомим як "три кордони", на який регулярно нападають радикальні ісламські угруповання.

З 2017 року в штаті Тіллабері діє надзвичайний стан.

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