55 людей загинули в Нігері через вибух автоцистерни

55 людей загинули в столиці Нігеру Ніамеї внаслідок вибуху автоцистерни.

Автомобіль перевернувся, а вибух стався тоді, коли люди намагалися зібрати пальне, що розлилося, повідомляють влада й очевидці.

Внаслідок вибуху, що стався неподалік від міжнародного аеропорту Ніамею, також загорілися сусідні будинки.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, що 36 людей поранені.

Нігер, бідна західноафриканська країна, намагається подолати контрабанду палива з сусідньої Нігерії, яка є великим виробником нафти.